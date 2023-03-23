İstanbul'da et fiyatları baş döndürüyor! 3 farklı tarife ortaya çıktı

KIYMALIK VE KUŞBAŞILIK ETİN FİYATI SABİTLENDİ

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, fiyat sabitleme uygulamasıyla ilgili detayları paylaştı. Güzeldere, "Son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında hızlı bir yukarı doğru hareketle fiyat artışı oldu. Ocak ayında 126 lira olan dana karkas fiyatı bugün baktığımız zaman neredeyse 220 liralar civarına denk gelmiş vaziyette. Yüzde 100'lük bir artış var. Fiyat hareketliliği bizi de çözüm üretmeye itti. Et ve Süt Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Ramazan ayının başlaması münasebetiyle de en azından vatandaşımıza bir fayda sağlamak amacıyla Et ve Süt Kurumu üzerinden et tedariki yapıp biz de kıymalık etin fiyatını 190 TL'den, kuşbaşılık etin fiyatını da 210 TL'den sabitledik. Kasap tezgahı olan, kampanyaya dahil olan üyelerimizde bu fiyatlardan bugün satışa başladık" dedi.