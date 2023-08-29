İstanbul'da ev sahibinden kiracısına iğrenç taciz kamerada

Yaşananları anlatan E.A., "Bize sürekli gelip, gidiyordu. Anneme hep ya göz kırpıyordu ya da kızın evden çıksın diyordu. Bunu çok fazla yapmaya başladı. Biz de bunu ispatlayamıyorduk. En son annem telefonumla kayıt yapmamı söyledi. Bizim eve geldi tekrar. Bana kahve yapın dedi. Kahve yaptık. Sonra bana, 'Sana para vereyim akşama kadar eve gelme' dedi. Ben de, 'Olmaz' diye cevap verdim. Kahve yapmaya tam mutfağa gittiğim sırada o anneme pislik şeyler yaptı. Biz evden çıkarak durumu komşularımıza anlattık ve karakola gittik" dedi.