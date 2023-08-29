İstanbul'da ev sahibinden kiracısına iğrenç taciz kamerada
Artık tamamen bir barınma krizine dönüşen ve cinayetlerin yaşandığı ev sahibi - kiracı anlaşmazlıklarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir ev sahibinin kiracısını taciz ettiği anlar kameralara yansıdı.
Olay, 27 Ağustos Pazar günü 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 8 yıldır bir binanın bodrum katında iki çocuğu ile birlikte yaşayan Suriye uyruklu N.Ö.'nün kaldığı zemin kat daireyi 4 yıl önce satın alan K.T., ailenin evine sık sık gitmeye başladı. Yaklaşık 1 yıl içinde defalarca kez eve gelen ev sahibi K.T., iddiaya göre kiracısı N.Ö,'yü(39) taciz etti.
DHA'nın haberine göre kiracı, durumdan şüphelenen 14 yaşındaki kızı E.A.'ya olan biteni anlattı. K.T.'nin pazar günü gündüz saatlerinde tekrar eve gelmesi üzerine E.A., cep telefonu kamerasını açarak, oturma odasında bir bölüme yerleştirdi. Kısa bir süre sonra ev sahibi K.T., N.Ö.'nün 14 yaşındaki kız çocuğu E.A.'dan kendilerine kahve yapmasını istedi. E.A., kahve yapmak için mutfağa gittiği sırada K.T., yerinden kalkarak, karşısında oturan N.Ö.'ye yöneldi ve taciz etti.
N.Ö., yerinden kalkarak, mutfaktaki kızının yanına gitti. Kızın tepki göstermesi üzerine K.T., evden ayrıldı. O anlar ise, cep telefonu kamerasına yansırken, N.Ö., ev sahibi K.T.'den şikayetçi oldu.
Yaşananları anlatan E.A., "Bize sürekli gelip, gidiyordu. Anneme hep ya göz kırpıyordu ya da kızın evden çıksın diyordu. Bunu çok fazla yapmaya başladı. Biz de bunu ispatlayamıyorduk. En son annem telefonumla kayıt yapmamı söyledi. Bizim eve geldi tekrar. Bana kahve yapın dedi. Kahve yaptık. Sonra bana, 'Sana para vereyim akşama kadar eve gelme' dedi. Ben de, 'Olmaz' diye cevap verdim. Kahve yapmaya tam mutfağa gittiğim sırada o anneme pislik şeyler yaptı. Biz evden çıkarak durumu komşularımıza anlattık ve karakola gittik" dedi.