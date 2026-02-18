İstanbul'da eve dönüş çilesi: Trafik durdu!

İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritası verilerine göre saat 18.00 itibarıyla yoğunluk Avrupa Yakası’nda yüzde 90, Anadolu Yakası’nda yüzde 89, İstanbul genelinde ise yüzde 90 oldu.