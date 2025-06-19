İstanbul'da evlat dehşeti: Babasını silahla öldürüp kendini ihbar etti
İstanbul Bağcılar'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen 21 yaşındaki O.D., tartıştığı babasını silahla öldürdükten sonra polisi aradı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 07.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; O.D. ile babası A.D. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. O.D., tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silah ile babasına 5 el ateş etti.
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Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan A. D. yere yığılırken, oğlu polisi arayarak babasını vurduğunu söyledi.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleriyle birlikte eve giren sağlık ekipleri, baba A. D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Polis, O.D.'yi gözaltına alırken polis ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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