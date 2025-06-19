İstanbul'da evlat dehşeti: Babasını silahla öldürüp kendini ihbar etti

Olay, saat 07.30 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; O.D. ile babası A.D. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. O.D., tartışmanın büyümesiyle yanında bulunan silah ile babasına 5 el ateş etti.