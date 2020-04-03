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  3. 03 Nisan 2020 11:55

İstanbul'da evlerin pencerelerinden ''yardım sepetleri'' sarkıyor

İstanbul Fatih'te bir vatandaş, İtalya'nın Napoli kentinde bu sabah sosyal medyada gördüğü uygulamadan esinlenerek çalışmayı kendi mahallesinde faaliyete geçirdi.

İstanbul'da evlerin pencerelerinden ''yardım sepetleri'' sarkıyor

İstanbul Fatih'te oturan İngiliz baba ve Türk annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Jeffrey Tucker, evinden sokağa sepet sarkıtarak, veren el ile alan el arasında köprü oluyor ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

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İstanbul'da evlerin pencerelerinden ''yardım sepetleri'' sarkıyor

Üzerinde "İmkanı olan koysun, ihtiyacı olan alsın" ifadesi yazılı sepete yardım yapmak isteyenlerin bıraktığı gıda ürünleri yer alırken, ihtiyaç sahipleri de istedikleri ürünü ücretsiz alabiliyor.

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İstanbul'da evlerin pencerelerinden ''yardım sepetleri'' sarkıyor

İngiliz baba ve Türk annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Jeffrey Tucker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır Fatih'teki Balat Mahallesi Camcı Çeşmesi Yokuşu’nda oturduğunu söyledi.

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İstanbul'da evlerin pencerelerinden ''yardım sepetleri'' sarkıyor

İtalya'nın Napoli kentinde bu sabah sosyal medyada gördüğü uygulamadan esinlenerek çalışmayı yaptığını anlatan Tucker, şöyle konuştu: "İnsanlar orada da sepetle alışveriş yaptığından sepetlerini aşağıda tutup içine bir şeyler koyup insanlarla paylaşmayı hedeflemiş. Çok hoşuma gitti."

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