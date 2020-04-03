İstanbul'da evlerin pencerelerinden ''yardım sepetleri'' sarkıyor

İtalya'nın Napoli kentinde bu sabah sosyal medyada gördüğü uygulamadan esinlenerek çalışmayı yaptığını anlatan Tucker, şöyle konuştu: "İnsanlar orada da sepetle alışveriş yaptığından sepetlerini aşağıda tutup içine bir şeyler koyup insanlarla paylaşmayı hedeflemiş. Çok hoşuma gitti."