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  4. İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada

İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada

Kağıthane'de bir otomobil, sağ tarafından önünü geçmek isteyen motosikletliye çarpıp altına aldı. Metrelerce aracın altında sürüklenen sürücü, bir başka aracın altına girdi.

Kaynak: İHA
İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada - Resim: 1

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Şehit Şenol Sağman Altgeçidinde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde seyir halinde olan otomobilin önüne, motosikletli geçmek istedi. 

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İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada - Resim: 2

O esnada otomobilin çarptığı motosikletli önünde metrelerce sürüklenerek öndeki otomobilin altına girdi.

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İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada - Resim: 3

Yaşanan o feci kaza ise araç kamerasına anbean yansıdı. Kazanın ardından bir motosikletli, otomobil sürücüsüne tepki gösterirken aracını devirdi.

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İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada - Resim: 4

Otomobilinden inen sürücü koşarak çarptığı motosikletinin yanına gitti. Yaralandığı öğrenilen motosikletli ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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