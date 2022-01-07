İstanbul'da feci kaza! Taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı
İstanbul Sarıyer'de taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Takside bulunan kadın yolcu ile taksi sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Hasan C.'nin kullandığı taksi yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda viraja hızla girince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Mehmet İ.'nin kullandığı 42T hat numaralı İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu hurdaya dönen takside bulunan yolcu Birgen U. ile taksi şoförü Hasan C. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar taksinin arka koltuğundaki yaralı U.'yu çıkarıp yola yatırarak ambulansın gelmesini bekledi. Bu sırada taksi içinde sıkışan C. ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Her iki yaralı da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Sarıyer Bahçeköy Yolu tamamen trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik tekrar normale döndü. İETT otobüsü şoförü Mehmet İ. kazayı; "Ben normal kendi yolumda giderken, hızlı bir şekilde geliyordu, direksiyon hakimiyetini kaybetti herhalde geldi arabanın altına girdi. Allah'tan ben de durdum yoksa daha da kötü olabilirdi şeklinde anlattı.
Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.