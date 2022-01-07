İstanbul'da feci kaza! Taksi ile İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı görerek yardıma koşan vatandaşlar taksinin arka koltuğundaki yaralı U.'yu çıkarıp yola yatırarak ambulansın gelmesini bekledi. Bu sırada taksi içinde sıkışan C. ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Her iki yaralı da olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.