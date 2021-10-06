İstanbul'da feci ölüm! Yanarak can verdi

"GARİP BİR ABİMİZDİ"

Yangını duyarak olay yerine gelen bir esnaf, "Biz de yeni geldik öğrendik. Polislerle görüştük. Yangın çıktığını söylüyorlar. Burada kalan garip bir abimizdi. İnşallah o değildir. Kamera görüntülerinden teşhis edilecek. Teşhis edilemiyor. Ancak girerken kamera görüntülerinden bakılacak. Biz burada esnaf olarak yardım ederdik. Garip biriydi" diye konuştu.