  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da fenonemenlerin hayran buluşmasında kıyamet koptu

İstanbul'da fenonemenlerin hayran buluşmasında kıyamet koptu

İstanbul Esenyurt'ta sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak tanınan bir isimle "Xorto" bir adıyla tanınan bir başka ismin hayran buluşmasında kavga çıktı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da fenonemenlerin hayran buluşmasında kıyamet koptu - Resim: 1

Olay, 14.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Sosyal medyada "Yakışıklı güvenlik" olarak bilinen M.S. ve "Xorto" adıyla tanınan B.T.'nin düzenlediği hayran buluşmasında, bir kişinin B.T'nın saçına dokunması ve laf atması nedeniyle tartışma başladı.

1 / 4
İstanbul'da fenonemenlerin hayran buluşmasında kıyamet koptu - Resim: 2

 Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı. 

2 / 4
İstanbul'da fenonemenlerin hayran buluşmasında kıyamet koptu - Resim: 3

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi. Olay ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan M.S., "Buluşmada ne yazık ki Esenyurt'un ününü lekeleyecek, namına uygun bir durum söz konusu oldu. Esenyurt bataklık denirken insanlar bundan bahsediyor. Ben normalde meydanda buluşmak istemiyordum, Xorto'yla da konuşmuştum ancak ısrar edince kabul ettim. Birisi geldi Xorto'nun saçına laf attı, yanındaki arkadaşı da ona cevap verince kavga çıktı. Ayırmaya çalıştım ama birkaç kişiydiler, aynı anda çocuğun üzerine saldırdılar. Arkadaşlarım beni oradan çektiler. Kavga aldı başını gitti, çocuk bıçaklanmış bacağından ne yazık ki. Kim olduğunu bilmediğimiz şahıslar Xorto'nun arkadaşını bıçakladı. Hastaneye gitmiş, durumu iyi diye düşünüyorum" İfadelerine yer verdi. (DHA)

3 / 4
İstanbul'da fenonemenlerin hayran buluşmasında kıyamet koptu - Resim: 4
4 / 4