İstanbul'da fenonemenlerin hayran buluşmasında kıyamet koptu

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi. Olay ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan M.S., "Buluşmada ne yazık ki Esenyurt'un ününü lekeleyecek, namına uygun bir durum söz konusu oldu. Esenyurt bataklık denirken insanlar bundan bahsediyor. Ben normalde meydanda buluşmak istemiyordum, Xorto'yla da konuşmuştum ancak ısrar edince kabul ettim. Birisi geldi Xorto'nun saçına laf attı, yanındaki arkadaşı da ona cevap verince kavga çıktı. Ayırmaya çalıştım ama birkaç kişiydiler, aynı anda çocuğun üzerine saldırdılar. Arkadaşlarım beni oradan çektiler. Kavga aldı başını gitti, çocuk bıçaklanmış bacağından ne yazık ki. Kim olduğunu bilmediğimiz şahıslar Xorto'nun arkadaşını bıçakladı. Hastaneye gitmiş, durumu iyi diye düşünüyorum" İfadelerine yer verdi. (DHA)