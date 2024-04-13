İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı

Olay, Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu A.H.'in evine gelen 5 Filistinli, ev sahibini ellerini ve ayaklarını bağladı. Şüpheliler ardından evde arama yaparak 3 bin dolar, 2 bin lira, ziynet eşyaları, saat, kredi kartları ve köpeğini alıp evden koşarak uzaklaştı.