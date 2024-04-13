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İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı

İstanbul Avcılar'da evine girdikleri Iraklı adamın ellerini ve ayakların bağlayıp evden para ve köpeğini çalan 6 Filistinli yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken evden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı - Resim: 1
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İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı - Resim: 2

Olay, Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu A.H.'in evine gelen 5 Filistinli, ev sahibini ellerini ve ayaklarını bağladı. Şüpheliler ardından evde arama yaparak 3 bin dolar, 2 bin lira, ziynet eşyaları, saat, kredi kartları ve köpeğini alıp evden koşarak uzaklaştı.

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İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı - Resim: 3

Iraklı A.H. bir süre sonra kendi imkanlarıyla ellerini çözerek polise haber verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Iraklı adamın şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı - Resim: 4

Ekipler, 2 gün boyunca çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Ambarlı Mahallesinde bir sokakta binaya girdiklerini tespit etti.

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