İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı
İstanbul Avcılar'da evine girdikleri Iraklı adamın ellerini ve ayakların bağlayıp evden para ve köpeğini çalan 6 Filistinli yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken evden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
1 / 7
Olay, Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu A.H.'in evine gelen 5 Filistinli, ev sahibini ellerini ve ayaklarını bağladı. Şüpheliler ardından evde arama yaparak 3 bin dolar, 2 bin lira, ziynet eşyaları, saat, kredi kartları ve köpeğini alıp evden koşarak uzaklaştı.
2 / 7
Iraklı A.H. bir süre sonra kendi imkanlarıyla ellerini çözerek polise haber verdi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Iraklı adamın şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
3 / 7
Ekipler, 2 gün boyunca çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Ambarlı Mahallesinde bir sokakta binaya girdiklerini tespit etti.
4 / 7