İstanbul'da film gibi kovalamaca! Ters şeritte yakalandılar

83 SUÇTAN KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

S.A., T.A, ve E.Ç. isimli 3 şüpheli ile ilgili emniyette yapılan sorgulamada, şüphelilerin 'kasten yaralama', 'kasten öldürme', 'otodan hırsızlık', 'cinsel taciz' ve 'açıktan hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan toplam 83 adet kayıtları olduğu tespit edildi. Ayrıca T.A. isimli şüphelinin bir dosyadan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası, diğer dosyadan ise 7 yıl 14 ay 22 gün hapis cezasından aranma kaydı olduğu belirlendi. Ekipler tarafından el konulan plakasız panelvan araçta yapılan aramalarda ise 2 adet araca ait plaka, demir kesme makası, levye ele geçirildi.