İstanbul'da fırtınada dev dalgalar balıkçıları denize uçurdu

Rumeli Feneri Mahalle Muhtarı Serkan Gerçek, "Yıldız'dan esen rüzgar Poyraz'a doğru döndü. Poyraz'a döndükten sonra da büyük dalgalar, blokları arkaya atmak süratiyle limanımızı kırdı. Bu kırış esnasında dalgalar orada ki ağları denize attı. Bir tane aracın denize düştüğü söyleniyor fakat karşıya geçemediğimiz için, çünkü karşıya geçmek çok tehlikeli, onun görüntüsünü alamadık. Biz kontrollü bir şekilde oradaki tekne ve ağ sahiplerini yukarı çıkarttık. Zarar, sadece teknelerin ağlarının denize gitmesi nedeniyle minimum 15 milyon lira. Fakat rıhtımın ne kadar hasar aldığı yapılacak tespitlerden sonra belli olacak ama dediğim gibi sadece ağ kaybının zararı 15 milyonun üstünde. 10-12 tonluk blokları hem içeri hem dışarı attı hatta bu esnada 4-5 kişi de denize düştü. Onları denizden çıkardık, sağlık durumları iyi. Bu limanın 3'üncü yıkılışı, yanlış projeden dolayı Poyraz rüzgarına göğüs verdirerek limanın kırılmasına sebebiyet vermişler. Limanla ilgili bir güncelleme yapılmadığı taktirde aynı şeyleri yine yaşayacağız. Bu sefer can kaybımız olmadı ama bu olmayacağı anlamına gelmez" dedi.