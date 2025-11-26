İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada

Olay, gece saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen iki kişi, karşılarına çıkan dört şüpheli tarafından durduruldu. Şüpheliler, para ve cep telefonlarını isteyen kişilerin olumsuz yanıt vermesi üzerine saldırdı. Tekme ve yumruklarla darbedilen kişi yaralanırken, saldırganlar herhangi bir şey alamadan olay yerinden kaçtı.