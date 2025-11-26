İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada
İstanbul Beylikdüzü'nde 4 şüpheli tarafından gasbedilmek istenen 2 kişi, para ve cep telefonlarını vermeyince darbedildi. Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Olay, gece saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi Avrupa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen iki kişi, karşılarına çıkan dört şüpheli tarafından durduruldu. Şüpheliler, para ve cep telefonlarını isteyen kişilerin olumsuz yanıt vermesi üzerine saldırdı. Tekme ve yumruklarla darbedilen kişi yaralanırken, saldırganlar herhangi bir şey alamadan olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken yanındaki arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Çevredeki binalarda yaşayanlar olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.(DHA)
