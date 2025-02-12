İstanbul'da gece yarısı can pazarı: Balkondan atladılar
İstanbul Esenler'de gece saatlerinde 4 katlı bir binada yangın çıktı. Paniğe kapılan bazı apartman sakinleri balkondan atladı.
Kaynak: DHA
Yangın, dün gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı.
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Dumanları gören binadakiler itfaiye ekiplerine haber verirken, mahsur kalan yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi birinci kattaki balkondan atladı.
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Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. (DHA)
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