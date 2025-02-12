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İstanbul'da gece yarısı can pazarı: Balkondan atladılar

İstanbul Esenler'de gece saatlerinde 4 katlı bir binada yangın çıktı. Paniğe kapılan bazı apartman sakinleri balkondan atladı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da gece yarısı can pazarı: Balkondan atladılar - Resim: 1

Yangın, dün gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı.

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İstanbul'da gece yarısı can pazarı: Balkondan atladılar - Resim: 2

Dumanları gören binadakiler itfaiye ekiplerine haber verirken, mahsur kalan yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 3 kişi birinci kattaki balkondan atladı. 

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İstanbul'da gece yarısı can pazarı: Balkondan atladılar - Resim: 3

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. (DHA)

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İstanbul'da gece yarısı can pazarı: Balkondan atladılar - Resim: 4
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