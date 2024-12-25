İstanbul'da gece yarısı dehşeti: Ambulans çağırıp, sağlık personeline saldırdılar

Sağlık ekipleri saldırgan çiftten kurtulmak için çaba sarf etti. Ambulansa binen sağlık ekiplerinin peşinden koşan çift, bu kez de ambulansın içerisindeki sağlıkçılara yumruk atmaya devam etti ve ambulansın aynasını kırdı. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından sağlık görevlilerinin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan M.D. ve B.C. yakalandı.