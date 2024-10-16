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İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul Esenler'dede kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 15 gün önce boşaltılan 3 katlı binanın çatısının bir bölümü çöktü. Çatıdan düşen beton parçalar park halindeki iki otomobilde maddi hasara neden oldu.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü - Resim: 1

Olay, saat 21.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi, 1118 Sokakta meydana geldi. Yaklaşık 15 gün önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 3 katlı binanın çatısının bir bölümünde çökme meydana geldi.

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İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü - Resim: 2

Düşen beton parçalar, park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

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İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri binanın etrafında güvenlik önlemi aldı.

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İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü - Resim: 4

 Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise içeride kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Yapılan incelemede kimsenin olmadığı tespit edildi.

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