İstanbul'da gece yarısı silahlar konuştu: 4 polis 1 bekçi yaralı

Olay, saat 23.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kendi aralarında kavga eden gruba müdahale etti.