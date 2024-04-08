İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı
Avcılar Tahtakale’de bulunan 4 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak: İHA
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Yangın, saat 20.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Eski İstanbul Caddesi’nde bulunan 4 katlı binanın 1. katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
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Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda kalanları kurtarmak ve yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.
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Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken mahsur kalan 11 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Öte yandan çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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