İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti
İstanbul'da bir süre önce işten ayrılan bir kişi, şirketten 120 bin TL alacaklı olduğunu iddia ederek, ödemeyi alamadığını belirterek firmanın araçlarını ateşe verdi.
İstanbul Güngören'de 3 hafta önce işten ayrılan Umut O., 120 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği firmanın araçlarını ateşe verdi. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip firma sahiplerine gönderen şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken firmanın araçlarında yaklaşık 1.5 milyon lira hasar oluştuğu öğrenildi.
Olay, dün saat 02.00 sıralarında Merter, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 hafta önce işten ayrılan Umut O., firma sahipleri H.D. ve M.D.'yi arayarak alacağı olduğunu iddia ederek 120 bin lira istedi. Firma sahiplerinin kendisine alacağının olmadığını söylemesi üzerine U.O.tehdit etmeye başladı. Firmaya ait araçlarını ateşe vereceğini söyleyen Umut O., gece saatlerinde firmanın otoparkına geldi. Burada park halinde olan araçları ateşe veren Umut O., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Firma sahiplerine kaydı gönderen Umut O., polise ihbar edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen U.O.buradaki ifadesinde, suçunu itiraf ederek araçları kendisinin ateşe verdiğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.O., 'yağma-gasp' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan araçların ateşe verildiği ve polisin şüpheliye müdahale ettiği anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Firmaya ait olan iki araçta yaklaşık 1.5 milyon lira hasar oluştuğu öğrenildi. (DHA)