İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti

Olay, dün saat 02.00 sıralarında Merter, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 hafta önce işten ayrılan Umut O., firma sahipleri H.D. ve M.D.'yi arayarak alacağı olduğunu iddia ederek 120 bin lira istedi. Firma sahiplerinin kendisine alacağının olmadığını söylemesi üzerine U.O.tehdit etmeye başladı. Firmaya ait araçlarını ateşe vereceğini söyleyen Umut O., gece saatlerinde firmanın otoparkına geldi. Burada park halinde olan araçları ateşe veren Umut O., o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Firma sahiplerine kaydı gönderen Umut O., polise ihbar edildi.