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  4. İstanbul'da ''geçinemiyoruz'' eylemi! Onlarca kişi sokağa indi

İstanbul'da ''geçinemiyoruz'' eylemi! Onlarca kişi sokağa indi

Yılbaşından bu yana yağmur gibi yağan zamlar bugün İstanbul'da protesto edildi. "Geçinemiyoruz" diyen onlarca kişi ellerindeki pankartlarla eylemdeydi.

İstanbul'da ''geçinemiyoruz'' eylemi! Onlarca kişi sokağa indi - Resim: 1

Hayat pahalılığına ve zamlara isyan eden vatandaşlar İstanbul Kadıköy'de eylem düzenledi. Eylemde 'Zamlar geri alınsın', 'Bu zamlarla yaşayamıyoruz' sesleri yükseldi.

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İstanbul'da ''geçinemiyoruz'' eylemi! Onlarca kişi sokağa indi - Resim: 2

Artan hayat pahalılığına, faturalara yapılan zamlara karşı ‘Geçinemiyoruz' diyenler, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Beşiktaş İskele Meydanı önünde toplandı.

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İstanbul'da ''geçinemiyoruz'' eylemi! Onlarca kişi sokağa indi - Resim: 3

Miting havasında düzenlenen eyleme çok sayıda vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı.

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İstanbul'da ''geçinemiyoruz'' eylemi! Onlarca kişi sokağa indi - Resim: 4

Eylemde ‘Ödeyemiyoruz faturaları yakıyoruz', ‘Zamlar geri alınsın', ‘Artık yeter', ‘Tükenen tüketici kazanan bezirgan’ yazılı döviz ve pankartlar açıldı.

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