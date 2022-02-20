İstanbul'da ''geçinemiyoruz'' eylemi! Onlarca kişi sokağa indi
Yılbaşından bu yana yağmur gibi yağan zamlar bugün İstanbul'da protesto edildi. "Geçinemiyoruz" diyen onlarca kişi ellerindeki pankartlarla eylemdeydi.
Hayat pahalılığına ve zamlara isyan eden vatandaşlar İstanbul Kadıköy'de eylem düzenledi. Eylemde 'Zamlar geri alınsın', 'Bu zamlarla yaşayamıyoruz' sesleri yükseldi.
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Artan hayat pahalılığına, faturalara yapılan zamlara karşı ‘Geçinemiyoruz' diyenler, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Beşiktaş İskele Meydanı önünde toplandı.
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Miting havasında düzenlenen eyleme çok sayıda vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı.
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Eylemde ‘Ödeyemiyoruz faturaları yakıyoruz', ‘Zamlar geri alınsın', ‘Artık yeter', ‘Tükenen tüketici kazanan bezirgan’ yazılı döviz ve pankartlar açıldı.
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