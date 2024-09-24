İstanbul'da geçiş garantili yol isyanı: Bu sapağı kaçıran yanıyor

Birçok sıkıntıya rağmen Kuzey Marmara Otoyolu tüm navigasyon uygulamaları tarafından en kısa rota olarak öneriliyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise sürücüler tarafından tercih edilmediği için trafiksiz güzergah olarak öne çıkması. Güzergah ile ilgili sosyal medyada ve internette binlerce mağdurun şikayeti olmasına rağmen hiçbir çözüm bulunamıyor.