İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!

İstanbul Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Sahil Parkı, dün gece saat 22.00 sıralarında büyük bir trajediye sahne oldu. Sahile balık tutmaya gelen vatandaşların denizde hareketsiz bir çocuk görmesiyle başlayan arama çalışmaları, bir anne ve kızının acı sonunu ortaya çıkardı.