İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde dün gece 22.00 sularında denizde hareketsiz 2 kişi gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Yapılan aramada 30 yaşındaki F.Ç. ve 8 yaşındaki kızı İ.Ş.'nin cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Bir görgü tanığının "Önce anne, sonra kızı atladı" şeklindeki ifadesi ise olayın seyrini değiştirdi.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul Zeytinburnu’ndaki Kazlıçeşme Sahil Parkı, dün gece saat 22.00 sıralarında büyük bir trajediye sahne oldu. Sahile balık tutmaya gelen vatandaşların denizde hareketsiz bir çocuk görmesiyle başlayan arama çalışmaları, bir anne ve kızının acı sonunu ortaya çıkardı.
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, sudan ilk olarak 8 yaşındaki İ.Ş.'yi çıkardı.
Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen küçük kızın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Görgü tanıklarının denizde bir kişinin daha olabileceği yönündeki ifadeleri üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 1 saat sonra 30 yaşındaki anne F.Ç.'nin cansız bedenine ulaştı.
