İstanbul'da genç kadının canına kast eden tacizci yakalandı

Genç kadın bu sırada geri çekilerek uzaklaşmaya çalışmış, ancak şahıs tehditlerine devam ederek E.Ç.'nın oturduğu apartmanın ismini söyleyip, tehditlerde bulunmuştu. Bunun üzerine büyük korku ve panik yaşayan genç kadın, "Sen kimsin git buradan" diyerek tepki göstermiş ve aracın ön kapısından tutmuştu. Kadının tepkisi karşısında paniğe kapılan sürücü, aracıyla ani bir şekilde geri manevra yaparak, E.Ç.'nın ayağının üzerinden geçmiş, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşırken genç kadın hafif şekilde yaralanmıştı.