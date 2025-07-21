İstanbul'da genç kadının canına kast eden tacizci yakalandı
İstanbul Fatih'te sokakta yürüyen genç kadına tacizde bulunduktan sonra genç kadının kendisine tepki göstermesi üzerine aracıyla genç kadının ayağının üzerinden geçerek kaçan şehir magandası yakalandı. d
İstanbul'un Fatih ilçesinde sokakta yürüyen genç kadına sözlü tacizde bulunduğu kadının araçla ayağının üzerinden geçerek dehşeti yaşatan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay, 13 Temmuz Pazar günü saat 17.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana gelmiş, iddiaya göre, E.Ç. markete gitmek üzere evinden çıktığı sırada bir araç kadının yanına yaklaşmış, kimliği belirsiz araç sürücüsü, genç kadına sözlü tacizde bulunarak rahatsız edici ifadeler kullanmıştı.
Genç kadın bu sırada geri çekilerek uzaklaşmaya çalışmış, ancak şahıs tehditlerine devam ederek E.Ç.'nın oturduğu apartmanın ismini söyleyip, tehditlerde bulunmuştu. Bunun üzerine büyük korku ve panik yaşayan genç kadın, "Sen kimsin git buradan" diyerek tepki göstermiş ve aracın ön kapısından tutmuştu. Kadının tepkisi karşısında paniğe kapılan sürücü, aracıyla ani bir şekilde geri manevra yaparak, E.Ç.'nın ayağının üzerinden geçmiş, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşırken genç kadın hafif şekilde yaralanmıştı.
Olaya ilişkin, şüpheliyi yakalama çalışması başlatan polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. Kimliği belirlenen M.S., yürütülen çalışmalarla gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette ki işlemleri sürüyor.