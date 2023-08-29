İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın

İtfaiye ekipleriyle polis, sağlık ve zabıta ekipleri Dereboyu Caddesi’ne sevk edildi. Yangına Küçükçekmece ve Bahçelievler itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri is güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra uzun süre soğutma çalışması yaptı. (DHA)