İstanbul'da gök delindi! Sağanak yağış hayatı felç etti

ESENYURT'TA SU BASKINLARI

Yağış Esenyurt'ta bulunan Haramidere'yi taşırdı ve Pınar mahallesinde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı. Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı mahallede yine bu baskınları yaşanmış bodrum katlar boşaltılmıştı. Ev sahipleri tekrar yaşanacak sel felaketinde evlerini su basmaması için camlarının önünü kum torbaları ve tahta parçaları ile kapattı.