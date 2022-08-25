İstanbul'da gök delindi! Sağanak yağış hayatı felç etti
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, ev ve işyerlerini su bastı. Esenyurt'ta sel sularına kapılan çocuk çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.
Arnavutköy Boğazköy Bülent Sokak, yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü. Sokak komple trafiğe kapatılırken, bir araç yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.
ESENYURT'TA SU BASKINLARI
Yağış Esenyurt'ta bulunan Haramidere'yi taşırdı ve Pınar mahallesinde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı. Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı mahallede yine bu baskınları yaşanmış bodrum katlar boşaltılmıştı. Ev sahipleri tekrar yaşanacak sel felaketinde evlerini su basmaması için camlarının önünü kum torbaları ve tahta parçaları ile kapattı.
Mahallede bulunan İrşad Camii ise geçtiğimiz sel baskınında sular altında kalmıştı. Cami görevlileri sel sularından korunmak için kapılarına kum torbaları yerleştirdi. Mahalledeki suların tahliye çalışmaları ev sahipleri ve İSKİ ekipleri tarafından devam ediyor.