İstanbul'da gökten çamur yağdı
Afrika'dan Türkiye'ye gelen toz bulutları nedeniyle İstanbul'da çamur yağdı. Kentte araçların üzerinde çamur kalıntıları oluştu.
Kaynak: İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika’daki toz bulutlarının Türkiye’ye yöneleceğini ve bu sebeple de yağacak yağışların çamur yağmuruna dönüşeceğini belirterek İstanbul için çamur yağmuru uyarısında bulunmuştu.
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Çamur yağmuru İstanbul’un birçok ilçesinde özellikle gece saatlerinde etkili oldu.
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Çamur yağmuru nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu.
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