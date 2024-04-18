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İstanbul'da gökten çamur yağdı

Afrika'dan Türkiye'ye gelen toz bulutları nedeniyle İstanbul'da çamur yağdı. Kentte araçların üzerinde çamur kalıntıları oluştu.

Kaynak: İHA
İstanbul'da gökten çamur yağdı - Resim: 1
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İstanbul'da gökten çamur yağdı - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Afrika’daki toz bulutlarının Türkiye’ye yöneleceğini ve bu sebeple de yağacak yağışların çamur yağmuruna dönüşeceğini belirterek İstanbul için çamur yağmuru uyarısında bulunmuştu. 

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İstanbul'da gökten çamur yağdı - Resim: 3

Çamur yağmuru İstanbul’un birçok ilçesinde özellikle gece saatlerinde etkili oldu. 

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İstanbul'da gökten çamur yağdı - Resim: 4

Çamur yağmuru nedeniyle otomobillerin üzerinde çamur kalıntıları oluştu. 

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