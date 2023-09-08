İstanbul’da gökten para yağdı: Binlerce Euro etrafa saçıldı

Paraları saçılan esnafa yardım eden İbrahim Sarımehmet ise, “Ben yan tarafta esnafım. Kameradan ve kapıdan gördük, baktık yerde paralar var. Biz bir an nereden geliyor, nereye gidiyor diye şaşırdık. Sonrasında dışarı çıkınca baktık ki komşumuzun paraları etrafa saçılmış. Sağ olsun mahalleli de geldi topladık, eksiksiz bir şekilde parasını teslim ettik. 10 bin euroymuş herhalde, neredeyse 300 bin TL'ye tekabül ediyormuş. Şaşkınlık yaşadık, zaten Türk lirası değildi, euroydu. Sonrasında biz de güldük eğlendik. Bu arada insanlığa güvenimiz de arttı” diye konuştu. Paraların etrafa saçıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



