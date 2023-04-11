İstanbul'da güpe gündüz dehşet: Kızları taciz edip, kurşun yağdırdılar!
İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan dehşete düşüren olayda, 2 zanlı market önündeki 2 genç kızı taciz edip, kendilerine tepki gösteren esnafın dükkanına da kurşun yağdırdı.
Dehşete düşüren olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda 3 Ekim 2022 günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki şüpheli kaldırımda duran yabancı uyruklu kadınları taciz etti. Kadınlar korkarak çevredeki bir markete sığındı. Market sahipleri araya girerek önce sözlü şekilde bu kişileri uyardı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Buradan ayrılan şüpheliler silah alıp geri geldi ve market çalışanlarına ateş etmeye başladı. Sokakta bulunanlar sağa sola kaçışırken, çalışanlar büfeye kaçarak dolabın arkasına saklandı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı kameralara yansıdı.
Polis tarafından kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.P. ve A.P. yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden A.P., olay günü alkollü olduğunu esnafın kızlar yüzünden tepki gösterdiğini bilmediğini, haksız yere hakaret duyunca öfkelendiğini ve silahla ateş ettiğini söyledi. Diğer şüpheli A.P. ise, kendisinin ateş etmediğini ve pişman olduğunu belirtti. İki şüpheli de tutuklandı.
DHA'nın haberine göre Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Ekim 2022 günü şikayetçilerin bir iş yeri önünde bir kadınla tartıştıkları, şikayetçi A.K.'nın olaya müdahil olduğu anlatıldı. Şüpheli A.P.'ın "Sen kimsin, beni tanıyor musun? Ben Bozo'nun adamıyım, beni buradan çıkartamazsın. Seni öldürürüm, dükkanını yağmalarım, sana burada ekmek yedirmem" diyerek bira şişesini fırlattıp, diğer şüpheliyle kaçtıkları belirtildi. Yaklaşık yarım saat sonra her iki kişinin yüzlerinde maskeyle geldikleri, şüpheli A.P.'ın elindeki silahla şikayetçi A.K.'ya ateş ettiği, A.K.'nın iş yerine sığındığı, ancak şüphelinin ateş etmeye devam ettiği anlatıldı.
Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan şüpheli A.P.'ın polis ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, Tarlabaşı Bulvarı'nda kadınlarla sohbet ettiğini, kadınları taciz etmediğini, kadınların A.K.'nın iş yerine girdikleri, şikayetçinin dışarı çıkarak kendilerini tahrik ettiklerini, bu sinirle daha önce bir harabede bulduğu silahı alarak yüzlerine maske takarak iş yerine geldikleri, birkaç kez iş yerine doğru ateş ettiklerini, A.K.'nın da kendilerine silah alıp ateşlediğini söylediği yer aldı.