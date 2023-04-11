İstanbul'da güpe gündüz dehşet: Kızları taciz edip, kurşun yağdırdılar!

DHA'nın haberine göre Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Ekim 2022 günü şikayetçilerin bir iş yeri önünde bir kadınla tartıştıkları, şikayetçi A.K.'nın olaya müdahil olduğu anlatıldı. Şüpheli A.P.'ın "Sen kimsin, beni tanıyor musun? Ben Bozo'nun adamıyım, beni buradan çıkartamazsın. Seni öldürürüm, dükkanını yağmalarım, sana burada ekmek yedirmem" diyerek bira şişesini fırlattıp, diğer şüpheliyle kaçtıkları belirtildi. Yaklaşık yarım saat sonra her iki kişinin yüzlerinde maskeyle geldikleri, şüpheli A.P.'ın elindeki silahla şikayetçi A.K.'ya ateş ettiği, A.K.'nın iş yerine sığındığı, ancak şüphelinin ateş etmeye devam ettiği anlatıldı.