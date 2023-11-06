İstanbul'da güpe gündüz silahlı dehşet: 2 yaralı var!

Cadde üzerinde esnaflık yapan Azize Murat, "Ben burada oturuyordum. Ses duyunca bir şey patladı sandım. Adamın elinde silahı gördüm. Bizim elemana 'Açıl polis' diye bağırdı. Aradan kaçıp gitti. Çok korktum. İçeriye kaçacaktım adam polis diye bağırınca korkudan yerimden hareket edemedim" dedi.