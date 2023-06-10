İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada
İstanbul'DA trafikte hareket halindeki hafif ticari araca maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
DHA'nın haberine göre İstanbul Arnavutköy'de trafikte hareket halindeki hafif ticari araca maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
1 / 9
7 el ateş edilen araçta bulunan 3 kişiden 1'i bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Saldırı sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı S.A.'nın tedavisi devam ederken saldırı anı ve sonrası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
2 / 9
Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.
3 / 9
Gazi Mahallesi'nden bir araç alım satımı için kuzeni ve yengesiyle Arnavutköy'e gelen S.A., Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, yüzü maskeli bir kişi tarafından araçlarına 7 el ateş edildi.
4 / 9