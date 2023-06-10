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İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada

İstanbul'DA trafikte hareket halindeki hafif ticari araca maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada - Resim: 1

DHA'nın haberine göre İstanbul Arnavutköy'de trafikte hareket halindeki hafif ticari araca maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

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İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada - Resim: 2

7 el ateş edilen araçta bulunan 3 kişiden 1'i bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Saldırı sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı S.A.'nın tedavisi devam ederken saldırı anı ve sonrası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada - Resim: 3

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

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İstanbul'da güpe gündüz silahlı saldırı kamerada - Resim: 4

Gazi Mahallesi'nden bir araç alım satımı için kuzeni ve yengesiyle Arnavutköy'e gelen S.A., Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyir halindeyken, yüzü maskeli bir kişi tarafından araçlarına 7 el ateş edildi.

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