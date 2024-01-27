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İstanbul'da güpegündüz 5 milyon TL'lik gasp kamerada

Zeytinburnu'nda para dolu 2 poşetle bankadan çıkan bir kişi aracına binerken gasbedildi. Poşetlerde 5 milyon lira olduğu öğrenilirken gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da güpegündüz 5 milyon TL'lik gasp kamerada - Resim: 1

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde, 24 Ocak Çarşamba günü öğlen saatlerinde içerisinde 5 milyon lira olan iki poşetle bankadan çıkan bir kişi kendisini bekleyen otomobile bindi.

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İstanbul'da güpegündüz 5 milyon TL'lik gasp kamerada - Resim: 2

Tam bu sırada kendisini takip eden silahlı 2 kişi otomobil içerisinde bulunan para dolu poşetleri alıp kaçtı. Sokakta bulunan bir kişi durumu farkedip kaçan gaspçılara çelme takmaya çalıştı ancak başaralı olamadı.

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İstanbul'da güpegündüz 5 milyon TL'lik gasp kamerada - Resim: 3

Gaspçılar  kaçarken, çevredekiler polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler güvenlik kameralarını inceleyip şüphelileri tespit etti. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 2 gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı.

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İstanbul'da güpegündüz 5 milyon TL'lik gasp kamerada - Resim: 4

Çevrede esnaflık yapan Y.B., "2 kişilerdi ve ikisinin de elinde silah vardı. Maskeyi yüzüne indirerek vatandaşın elindeki parayı aldı. Silahı görünce de parayı bırakmak zorunda kaldı" dedi.

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