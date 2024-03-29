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  4. İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada

İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada

İstanbul Fatih'te bankadan para çektikten sonra otomobiliyle otoparktan çıkmaya hazırlanan iş adamı, silahla tehdit edilerek yanında bulunan 110 bin doları gasp edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada - Resim: 1
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İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada - Resim: 2

Fatih'te 16 Mart Cumartesi saat 14.30 sıralarında bankadan para çeken iş adamı M.A.Y. (47), otoparkta bıraktığı otomobilini almak isterken, motosikletle gelen iki şüphelinin saldırısına uğradı. 

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İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada - Resim: 3

Şüpheliler silahla tehdit ederek iş adamının 110 bin dolarını gasbederek olay yerinden kaçtı. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, gasp anının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.

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İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada - Resim: 4

Görüntülerde otomobiline binmeye hazırlanan M.A.Y.'nin yanına yaklaşan iki kişinin, bir süre mücadele ettikten sonra paraları alarak kaçtıkları görüldü.

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