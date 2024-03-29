İstanbul'da güpegündüz biri kadın 5 kişilik çetenin milyonluk gaspı kamerada
İstanbul Fatih'te bankadan para çektikten sonra otomobiliyle otoparktan çıkmaya hazırlanan iş adamı, silahla tehdit edilerek yanında bulunan 110 bin doları gasp edildi.
Kaynak: DHA
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Fatih'te 16 Mart Cumartesi saat 14.30 sıralarında bankadan para çeken iş adamı M.A.Y. (47), otoparkta bıraktığı otomobilini almak isterken, motosikletle gelen iki şüphelinin saldırısına uğradı.
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Şüpheliler silahla tehdit ederek iş adamının 110 bin dolarını gasbederek olay yerinden kaçtı. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, gasp anının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi.
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Görüntülerde otomobiline binmeye hazırlanan M.A.Y.'nin yanına yaklaşan iki kişinin, bir süre mücadele ettikten sonra paraları alarak kaçtıkları görüldü.
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