İstanbul'da güpegündüz yine kanlı çatışma!

Görgü tanığı M.T. ise, "Sabah buradaki iki dükkan için keşife geldiler. Aralarında hisse anlaşmazlığı vardı daha doğrusu, aralarında anlaşamıyorlardı, keşif de gelmişti. Burada nasıl olduysa kavga çıktı. Birbirlerini vurdular. Dükkan için, başka birşey yok. İkisi de aynı memleketli ikisi de tekstilci. Şuan Ü.U.'un yaralı olduğunu biliyoruz. Zaten biz kendimiz arabaya bindirdik. Karşı tarafta kaç yaralı var bilmiyorum" ifadelerini kullandı.