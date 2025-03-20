İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti: Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul Esenler'de etrafı kirletip gürültü yapanları uyaran 26 yaşındaki bir genç bıçaklanarak öldürüldü.
İstanbul Esenler'de A.B. (26), yaşadığı apartman önünde etrafı kirletip gürültü yapan 3 kişiyi uyardı. A.B., uyardığı 3 kişiden biri olan B.C. (19) tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan A.B. hayatını kaybetti.
Olay, 17 Mart Pazartesi gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. , yaşadıkları apartmanın önünde oturan B.C., B.C. (17) ve M.P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafa atmamaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Bir süre sonra A.B. ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından A.B., erkek kardeşi ile yürüyüşe çıktı. A.B., yürüyüş yaptığı sırada 3 kişilik gruptan B.C. A.B.'yı üç yerinden bıçakladı.
A.B. kanlar içerisinde yere yığılırken B.C., B.C., ve M.P. olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekiler A.B.'yı olayın yaşandığı yerin 50 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye taşıdı.