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İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti: Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Esenler'de etrafı kirletip gürültü yapanları uyaran 26 yaşındaki bir genç bıçaklanarak öldürüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti: Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü - Resim: 1

İstanbul Esenler'de A.B. (26), yaşadığı apartman önünde etrafı kirletip gürültü yapan 3 kişiyi uyardı. A.B., uyardığı 3 kişiden biri olan B.C. (19) tarafından kalbinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan A.B. hayatını kaybetti.

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İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti: Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü - Resim: 2

Olay, 17 Mart Pazartesi gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. , yaşadıkları apartmanın önünde oturan B.C., B.C. (17) ve M.P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafa atmamaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Bir süre sonra A.B. ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı.

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İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti: Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü - Resim: 3

Tartışmanın ardından A.B., erkek kardeşi ile yürüyüşe çıktı. A.B., yürüyüş yaptığı sırada 3 kişilik gruptan B.C. A.B.'yı üç yerinden bıçakladı.

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İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti: Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü - Resim: 4

A.B. kanlar içerisinde yere yığılırken B.C., B.C., ve M.P. olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekiler A.B.'yı olayın yaşandığı yerin 50 metre ilerisinde bulunan özel bir hastaneye taşıdı.

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