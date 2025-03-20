İstanbul'da ''gürültü'' cinayeti: Gürültü yapanları uyardı diye bıçaklanarak öldürüldü

Olay, 17 Mart Pazartesi gecesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B. , yaşadıkları apartmanın önünde oturan B.C., B.C. (17) ve M.P.'yi (19) yedikleri çekirdekleri etrafa atmamaları ve gürültü yapmamaları konusunda uyardı. Bir süre sonra A.B. ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı.