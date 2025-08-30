İstanbul'da güzellik merkezlerine dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Küçükçekmece'de 14 güzellik salonuna düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA / İHA
Küçükçekmece'de faaliyet gösteren 14 güzellik salonunda ‘nitelikli dolandırıcılık', ‘açığa imzanın kötüye kullanılması' ve ‘bedelsiz senedi kullanma' suçlarının işlendiğinin tespiti üzerine dün akşam operasyon düzenlendi.
1 / 4
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yerleri didik didik arandı. Arama yapılan 14 iş yerinin 3'üne ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
2 / 4
İş yeri sahipleri ile hanutçuluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli ies gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
3 / 4
4 / 4