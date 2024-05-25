İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü

Kaza, saat 14.00 sıralarında İstinye sahilde meydana geldi. İddiaya göre, İBB tarafından yürütülen ‘İstinye sahili onarım ve güçlendirme inşaatı’ çalışmaları sırasında hafriyat kamyonunun üzerine çıktığı kaldırımda çökme meydana geldi.