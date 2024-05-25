İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan ''İstinye sahili onarım ve güçlendirme inşaatı'' çalışmaları sırasında kaldırımın çökmesi nedeniyle hafriyat kamyonu denize düştü.
Kaynak: DHA
1 / 7
Kaza, saat 14.00 sıralarında İstinye sahilde meydana geldi. İddiaya göre, İBB tarafından yürütülen ‘İstinye sahili onarım ve güçlendirme inşaatı’ çalışmaları sırasında hafriyat kamyonunun üzerine çıktığı kaldırımda çökme meydana geldi.
2 / 7
Çökme nedeniyle denize doğru kayan kamyonun şoförü atlayarak kurtuldu.
3 / 7
Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada denize düşen kamyon çıkarıldı.
4 / 7