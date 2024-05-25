  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü

İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan ''İstinye sahili onarım ve güçlendirme inşaatı'' çalışmaları sırasında kaldırımın çökmesi nedeniyle hafriyat kamyonu denize düştü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü - Resim: 1
1 / 7
İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü - Resim: 2

Kaza, saat 14.00 sıralarında İstinye sahilde meydana geldi. İddiaya göre, İBB tarafından yürütülen ‘İstinye sahili onarım ve güçlendirme inşaatı’ çalışmaları sırasında hafriyat kamyonunun üzerine çıktığı kaldırımda çökme meydana geldi.

2 / 7
İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü - Resim: 3

Çökme nedeniyle denize doğru kayan kamyonun şoförü atlayarak kurtuldu.

3 / 7
İstanbul'da hafriyat kamyonu denize düştü - Resim: 4

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada denize düşen kamyon çıkarıldı.

4 / 7