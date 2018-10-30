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  3. 30 Ekim 2018 18:23

İstanbul'da hangi partinin yüzde kaç oyu var ?

Mediar Araştırma Şirketi, partilerin İstanbul'daki oy oranlarını açıkladı.

İstanbul'da hangi partinin yüzde kaç oyu var ?

Mediar Araştırma Şirketi'nin 'Mart 2019 Yerel Seçimleri İstanbul İli Seçmen Profili Araştırması'nda dikkat çeken veriler yer aldı. Araştırmada partilerin son oy oranlarına da yer verildi.

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İstanbul'da hangi partinin yüzde kaç oyu var ?

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde İstanbul'da yapılan bir ankette dikkat çeken veriler yer aldı. Mediar'ın anketine göre, kamuoyunun yüzde 77.86'sı, Türkiye'nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu, yüzde 57.89'u ise krizin nedenleri arasında yanlış ekonomi yönetiminin olduğunu düşünüyor.

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İstanbul'da hangi partinin yüzde kaç oyu var ?

Öte yandan seçmenlerin yüzde 46.48'i kriz nedenleri arasında dış güçlerin müdahalesini görüyor.

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İstanbul'da hangi partinin yüzde kaç oyu var ?

Araştırmada, seçmenlerin yaklaşık yüzde 60'ının kendisini Milliyetçi, Atatürkçü ya da Muhafazakar olarak niteledikleri ifade ediliyor. Araştırmanın sonucunda bu nitelemelerin siyasetin bugünkü merkezinin bileşenlerini ortaya koyduğu öne sürülüyor.

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