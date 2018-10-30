İstanbul'da hangi partinin yüzde kaç oyu var ?
Mediar Araştırma Şirketi, partilerin İstanbul'daki oy oranlarını açıkladı.
Mediar Araştırma Şirketi'nin 'Mart 2019 Yerel Seçimleri İstanbul İli Seçmen Profili Araştırması'nda dikkat çeken veriler yer aldı. Araştırmada partilerin son oy oranlarına da yer verildi.
31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde İstanbul'da yapılan bir ankette dikkat çeken veriler yer aldı. Mediar'ın anketine göre, kamuoyunun yüzde 77.86'sı, Türkiye'nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu, yüzde 57.89'u ise krizin nedenleri arasında yanlış ekonomi yönetiminin olduğunu düşünüyor.
Öte yandan seçmenlerin yüzde 46.48'i kriz nedenleri arasında dış güçlerin müdahalesini görüyor.