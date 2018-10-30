İstanbul'da hangi partinin yüzde kaç oyu var ?

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde İstanbul'da yapılan bir ankette dikkat çeken veriler yer aldı. Mediar'ın anketine göre, kamuoyunun yüzde 77.86'sı, Türkiye'nin ekonomik bir kriz içinde olduğunu, yüzde 57.89'u ise krizin nedenleri arasında yanlış ekonomi yönetiminin olduğunu düşünüyor.