İstanbul'da hareketli dakikalar: Özel Harekat eve baskın düzenledi

Olay, Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş. B. yaklaşık 1 ay önce babasıyla semtteki bir eve taşındı. Ancak Ş.B.’nin babası iddiaya göre oğlunu o evde bırakıp, ikinci eşiyle başka bir evde yaşamaya başladı.