İstanbul'da hareketli dakikalar: Özel Harekat eve baskın düzenledi
İstanbul Beyoğlu'nda kendisini yalnız bırakıp ikinci eşiyle başka bir evde yaşayan babasıyla tartışan Ş.B., evinde boğazına bıçak dayadı. Şahıs, Özel Harekat polislerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Olay, Pazartesi günü saat 12.30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş. B. yaklaşık 1 ay önce babasıyla semtteki bir eve taşındı. Ancak Ş.B.’nin babası iddiaya göre oğlunu o evde bırakıp, ikinci eşiyle başka bir evde yaşamaya başladı.
Bu durumdan rahatsızlık duyan Ş. B., babasına kendisiyle yaşamasını istediğini söyledi. Babasının oğlunun isteğini reddetmesi üzerine Ş. B., yaşadığı evde önce bıçakla kendisine zarar verdi; sonra da boğazına bıçak dayayarak cama çıktı.
ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN OPERASYON
Uzun süre boğazına dayadığı bıçakla camdan bağıran Ş.B.’yi gören çevre sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri binaya girerek Ş. B'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekibi ise hava yastığı açarak önlem aldı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi.
KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDI
Hazırlıklarını tamamlayan Özel Harekat polisleri binaya girerek operasyon düzenlendi. Kısa sürede etkisiz hale getirilen Ş. B., kelepçelendikten sonra Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park polisi tarafından gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen Ş. B., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Nefes kesen operasyon anları Demirören Haber Ajansı (DHA) kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)