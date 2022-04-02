İstanbul'da ''harfiyat teröristleri'' orman yolunu bu hale getirdi
Arnavutköy'de sürücülerin kestirme diye kullandığı yol, kaçak hafriyat döküm alanına döndü.
Sürücülerin daha kestirme olduğu için tercih ettiği Arnavutköy'de Çilingir-Yassıören Yolu ile Hadımköy Yolu'nu birbirine bağlayan cadde, kaçak hafriyat döküm alanına döndü.
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Tarlaların arasında yer alması ve yakın noktalarda yerleşim yerinin olmamasını fırsat bilenler, yola kaçak hafriyat dökümü yaptı.
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Yaklaşık 3 kilometrelik yolun büyük bölümü moloz, toprak ve eski eşyalarla doldu.
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