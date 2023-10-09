İstanbul'da hastanede yangın paniği

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımı ile yangına müdahale etti. Hastaneye gelenler kısa süreli panik yaşarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken baz istasyonunda hasar oluştu.