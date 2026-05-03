İstanbul'da hastanede yangın paniği!

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Çayırbaşı bölgesinde hizmet veren Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bugün öğle saatlerinde çıkan bir yangınla sarsıldı. Hastanenin en kritik noktalarından biri olan acil serviste başlayan dumanlar, hem hastaları hem de sağlık çalışanlarını sokağa döktü. Edinilen bilgilere göre, yangın hastanenin acil bölümündeki elektrik tesisatında meydana gelen bir arıza nedeniyle çıktı. Kısa sürede yayılan duman kokusu üzerine hastane yönetimi durumu hemen itfaiye birimlerine bildirdi. Olay yerine Sarıyer ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve takviye sağlık ekibi sevk edildi.