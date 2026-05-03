İstanbul'da hastanede yangın paniği!
İstanbul Sarıyer’de bulunan Hamidiye Etfal Hastanesi’nde öğle saatlerinde çıkan yangın büyük paniğe yol açtı! Hastanenin acil servis bölümünde elektrik tesisatından yükselen alevler, ekipleri alarma geçirdi. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin sevk edildiği olayda, hastalar ve personel kısa süreli korku yaşadı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Çayırbaşı bölgesinde hizmet veren Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bugün öğle saatlerinde çıkan bir yangınla sarsıldı. Hastanenin en kritik noktalarından biri olan acil serviste başlayan dumanlar, hem hastaları hem de sağlık çalışanlarını sokağa döktü. Edinilen bilgilere göre, yangın hastanenin acil bölümündeki elektrik tesisatında meydana gelen bir arıza nedeniyle çıktı. Kısa sürede yayılan duman kokusu üzerine hastane yönetimi durumu hemen itfaiye birimlerine bildirdi. Olay yerine Sarıyer ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve takviye sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin profesyonel ve hızlı müdahalesi sayesinde, elektrik kontağından çıkan alevler hastanenin diğer birimlerine sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında acil serviste kısa süreliğine hizmet aksaması yaşanırken, panikleyen vatandaşlar ekipler tarafından güvenli alanlara yönlendirildi. Hastaneden yapılan ilk açıklamalarda, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı, yangının maddi hasarla atlatıldığı belirtildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hastanede normal işleyişe dönülürken, olay yeri inceleme ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.