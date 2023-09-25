İstanbul'da hayırsız evlat şiddeti! Annesine tekme tokat saldırdı

Tepki üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti. Babanın annesinin işlettiği dükkana gelmesiyle birlikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darbetti. Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.