İstanbul’da hayvan kaçakçılarına dev operasyon



İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ticareti yasak olan 21 hayvan ele geçirilirken ilgili kişiye 99 bin 400 lira para cezası verildi. Operasyonda savanlar monitör cinsi kertenkele, mısır yılanı, boa yılanı, sarı renkli yavru gecko, piton yılanı, akrep, meksika cinsi siyah kral yılanı ve tarantula cinsi sürüngen hayvanlar ele geçirildi.