İstanbul'da hem kar hem dolu yağışı! AKOM'dan yeni uyarı geldi
Meteoroloji ve AKOM'un uyarısının ardından İstanbul'da bazı ilçelerde dolu yağarken bazı ilçelerde ise kar yağdı. AKOM, yağışların salı günü öğle saatlerine kadar devam edeceğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un genelinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri için ise kuvvetli kar şeklinde uyarıda bulunmuştu.
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İstanbul'un yüksek kesimlerinde zaman zaman kar kendisini gösterirken Arnavutköy'de öğle saatlerinde dolu etkili oldu.
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Kısa süreli, ancak şiddetli yağan dolu beyaz örtü oluşturdu.
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İlk olarak Silivri’de etkisini gösteren kar yağışı, aralıklarla kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
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