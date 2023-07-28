İstanbul'da huzurevinde kabus! 115 kişi tahliye edildi

Yangın sonrası itfaiye ekiplerince tahliye edilen huzurevi sakini, “Yangın neden çıkmış biz de bilmiyoruz. Çok güzel indirdiler hepimizi, telaşlandırmadılar. Çok duman vardı, odanızda bekleyin, dediler. Birer birer aşağı indirdiler” diye konuştu.