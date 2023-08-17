İstanbul'da İETT otobüsü denize düştü

Eminönü Haliç Metro İETT durağında park halinde duran ve boş olduğu öğrenilen İETT otobüsü sabah saatlerinden bilinmeyen bir nedenle hareket ederek denize düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri karada, Sahil Güvenlik ekipleri ise, denizde güvenlik önlem aldı. Dalgıçlar ise, otobüsün denizden çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.