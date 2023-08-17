İstanbul'da İETT otobüsü denize düştü
İstanbul Eminönü'nde park halindeki İETT otobüsü denize düştü. Otobüsün boş olduğu öğrenildi.
Eminönü Haliç Metro İETT durağında park halinde duran ve boş olduğu öğrenilen İETT otobüsü sabah saatlerinden bilinmeyen bir nedenle hareket ederek denize düştü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri karada, Sahil Güvenlik ekipleri ise, denizde güvenlik önlem aldı. Dalgıçlar ise, otobüsün denizden çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada "Saat 08.09' da Emniyet haber merkezinden alınan bilgiye göre Fatih Eminönü Demirtaş Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Eminönü İETT garajı içerisinde park halinde bulunan EM1 hat numaralı boş (Eminönü-Kulaksız) Özel Halk Otobüsü el freni boşalarak denize düşmüştür. İtfaiye ekipleri, sahil güvenlik ve yol bakımdan 1 adet vinç olay yerindedir. Ölü ve yaralı yoktur." ifadeleri yer aldı.
"KENDİ KENDİNE HAREKET ETTİ"
Otobüsün şoförü ise, "Park halinde duruyordu. Arabaya binecektim, kendi kendine hareket etti, denize gitti. Nasıl oldu bilmiyorum. Çıkınca bakacağız" dedi.
İBB'DEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de Eminönü'nde denize düşen özel halk otobüsüyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fatih Eminönü İETT garajı içerisinde bulunan EM1 Kulaksız-Eminönü hattında çalışan boş özel halk otobüsü, şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi sebebiyle kayarak denize düşmüştür. Olayda can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şoförle ilgili tahkikat başlatılırken, otobüsü çıkarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.