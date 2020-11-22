İstanbul'da İETT otobüsü devrildi!

Kaza anını gören mahalle sakini Mert Yıldız, "Kazayı markete giderken gördüm. Arkamdan hızla gelen otobüs şarampole doğru yuvarlandı. Büyük ihtimalle freni tutmadı, otobüste yolcu göremedim şoför vardı o da kendi imkanları ile otobüsten çıktı" dedi. Şarampole uçan İETT otobüsü havadan görüntülendi. Diğer yandan otobüsün şarampole uçtuğu anlar da çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Otobüsü bulunduğu yerden kaldırma çalışması devam ediyor.