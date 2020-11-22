İstanbul'da İETT otobüsü devrildi!
İstanbul'da korkutan bir kaza meydana geldi. Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı. Alınan bilgiye göre, 79 B Bakırköy-Kayaşehir hattında hizmet veren 34 TP 8513 plakalı İETT otobüsü, Kayaşehir Mahallesi Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle devrilerek, yol kenarındaki boş alana düştü.
İstanbul'da korkutan bir kaza meydana geldi. Başakşehir'de İETT otobüsü kaza yaptı. Alınan bilgiye göre, 79 B Bakırköy-Kayaşehir hattında hizmet veren 34 TP 8513 plakalı İETT otobüsü, Kayaşehir Mahallesi Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle devrilerek, yol kenarındaki boş alana düştü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kaza anını gören mahalle sakini Mert Yıldız, "Kazayı markete giderken gördüm. Arkamdan hızla gelen otobüs şarampole doğru yuvarlandı. Büyük ihtimalle freni tutmadı, otobüste yolcu göremedim şoför vardı o da kendi imkanları ile otobüsten çıktı" dedi. Şarampole uçan İETT otobüsü havadan görüntülendi. Diğer yandan otobüsün şarampole uçtuğu anlar da çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Otobüsü bulunduğu yerden kaldırma çalışması devam ediyor.