İstanbul Üsküdar'da otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, börekçiye girdi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Börekçiye girdi! - Resim: 1

Kaza, saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi. 

İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Börekçiye girdi! - Resim: 2

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Börekçiye girdi! - Resim: 3

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü. 

İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Börekçiye girdi! - Resim: 4

Kaza sırasında börekçide müşterilerin olduğu öğrenilirken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)

