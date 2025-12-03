İstanbul'da İETT otobüsü kazası: Börekçiye girdi!
İstanbul Üsküdar'da otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, börekçiye girdi. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otomobil ile çarpışan İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 5 katlı binanın girişindeki börekçiye girdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan otobüs şoförü ve 3 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürdü.
Kaza sırasında börekçide müşterilerin olduğu öğrenilirken ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. (DHA)
