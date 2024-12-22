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  4. İstanbul'da İETT otobüsü ortalığı birbirine kattı: Kaldırıma çıktı, araçlara çarptı

İstanbul'da İETT otobüsü ortalığı birbirine kattı: Kaldırıma çıktı, araçlara çarptı

İstanbul Fatih'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, seyir halindeki 1 hafif ticari araç ile park halindeki başka bir İETT otobüsü ve 2 otomobile çarptı.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da İETT otobüsü ortalığı birbirine kattı: Kaldırıma çıktı, araçlara çarptı - Resim: 1

Kaza saat 08.00 sıralarında Şehremini Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi'nde meydana geldi.

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İstanbul'da İETT otobüsü ortalığı birbirine kattı: Kaldırıma çıktı, araçlara çarptı - Resim: 2

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, ara sokaktan caddeye bağlanmak için yoğun müsait olmasını bekleyen hafif ticari araca çarparak kaldırıma çıktı.

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İstanbul'da İETT otobüsü ortalığı birbirine kattı: Kaldırıma çıktı, araçlara çarptı - Resim: 3

Duramayan otobüs, park halindeki başka bir İETT otobüsüne ve park halindeki 2 araca daha çarptı.

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İstanbul'da İETT otobüsü ortalığı birbirine kattı: Kaldırıma çıktı, araçlara çarptı - Resim: 4

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

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