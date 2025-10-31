İstanbul'da İETT otobüsünde bıçaklı dehşet: Ölü ve yaralılar var!

Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Haraççı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde yolculuk yapan M K. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle K.Ö.’ye (65) bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ö.’nün yardımına otobüs şoförü E.B. koştu. Kavgayı ayırmaya çalışan B. de yaralandı. Saldırgana otobüsteki yolcular müdahale etti.