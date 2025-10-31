İstanbul'da İETT otobüsünde bıçaklı dehşet: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul Arnavutköy'de İETT otobüsündeki bir şüpheli, bir yolcuya bıçakla saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen otobüs şoförü de saldırıda yaralandı. Ağır yaralanan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan ise yaralı halde olay yerinden kaçtı. O anlar otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, bugün saat 12.30 sıralarında Haraççı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsünde yolculuk yapan M K. (55), henüz bilinmeyen bir nedenle K.Ö.’ye (65) bıçakla saldırdı. Vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ö.’nün yardımına otobüs şoförü E.B. koştu. Kavgayı ayırmaya çalışan B. de yaralandı. Saldırgana otobüsteki yolcular müdahale etti.
Yaralanan yolcu hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.Ö., Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaralanan otobüs şoförü E.B. ise Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Saldırgan M.K.’nın da yaralandığı ve aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan M.K.'nın psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İETT'den olay sonrası ilk açıklama
Korkunç saldırının ardından İETT'den bir açıklama geldi. İETT'den yapılan açıklamada araç şoförünün kavgayı ayırmaya çalışırken saldırıya uğradığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.